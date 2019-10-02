Помпео обсудил с Конте и Маттареллой двусторонние отношения и натовскую тематику

Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и с президентом этой страны Серджо Маттареллой в Риме и обсудил с ними двусторонние вопросы, а также сотрудничество в рамках НАТО, сообщает его пресс-секретарь Морган Ортагус.

"В ходе встречи с итальянским президентом Маттареллой госсекретарь Помпео подчеркнул прочность и силу американо-итальянских отношений. Он вновь указал на важность того, чтобы Италия и союзники по НАТО выполняли свои обязательства и инвестировали в коллективную оборону НАТО", - написала она в Twitter.

В заявлении госдепартамента отмечается, что Помпео в ходе встречи с Конте указал на коллективную приверженность НАТО и призвал Италию и остальных союзников по НАТО продолжить увеличивать расходы на оборону в рамках заявленных обязательств.

"В ходе встречи Конте и Помпео обсуждали давние связи США и Италии, а также приверженность двух стран к общим ценностям и продолжительное сотрудничество в сферах взаимного интереса", - написала Ортагус.

В настоящее время Помпео находится в европейско-балканском турне. Помимо Италии он посетит Черногорию, Северную Македонию и Грецию.