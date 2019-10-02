Дадли подтвердил планы ухода с поста главы ВР

Глава британской BP Роберт Дадли в кулуарах Российской энергонедели в Москве подтвердил журналистам информацию о своем уходе с поста руководителя нефтяной компании.

"Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости. Нет никаких решений совета директоров ВР по этому поводу. Когда-нибудь я же должен сделать это? Но я не говорю прямо сейчас - до свидания", - сказал он.

Ранее Sky News сообщил о возможном уходе Дадли с поста руководителя ВР.

Дадли исполнится 65 лет в сентябре 2020 года. Он руководит ВР последние 9 лет, а до этого возглавлял ТНК-ВР - одну из крупнейших частных российско-британской компаний, которая была продана "Роснефти" в 2013 году. Дадли входит в состав совета директоров "Роснефти", в которой британской ВР в настоящее время принадлежит 19,75%.