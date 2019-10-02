Юбилейная выставка Baku Build пройдет в Баку в конце октября

Юбилейная, 25-я международная выставка «Строительство» BakuBuild-2019 пройдет в Баку с 22 по 25 октября, говорится в сообщении компании Caspian Event Organisers, являющейся организатором мероприятия.

На выставке примут участие свыше 200 компаний из Европы, Азии и СНГ, а также национальные группы из Германии, Ирана, Италии, ОАЭ и других стран. Впервые с национальной группой будет представлена Турция, а также регионы России (Владимирская, Кировская, Курганская, Липецкая, Самарская, Смоленская, Тюменская области, а также Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия — Алания).

На выставке BakuBuild-2019 будут представлены последние новинки и достижения строительной индустрии. Экспозиция выставки включает: строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето - и электротехническая продукция.

Впервые в рамках выставки BakuBuild по инициативе Сaspian Еvent Оrganisers и при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) состоится Покупательская Миссия (Hosted Buyer).

Кроме того, в рамках выставки Союз архитекторов Азербайджана проведет конкурс молодых архитекторов и осуществит проект “Architect Talks”.

Основанная в 1995 году выставка встречает свой юбилейный год с новым логотипом. За 25 лет своего успеха выставка собрала на своей площадке около 5000 компаний из более, чем 35 различных стран.

Х.Насирзаде