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Внешняя политика 02.10.2019 17:49

Баку и Берлин обсуждают перспективы сотрудничества в военной сфере - Минобороны Азербайджана

Представители министерств обороны Азербайджана и Германии в ходе встречи в среду обсудили вопросы развития военного сотрудничества.

«Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в частности, совместную деятельность в области военного образования и обучения», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Встреча проводилась в рамках «Программы двустороннего сотрудничества между Минобороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны ФРГ на 2019 год».

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГЕРМАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]