Баку и Берлин обсуждают перспективы сотрудничества в военной сфере - Минобороны Азербайджана

Представители министерств обороны Азербайджана и Германии в ходе встречи в среду обсудили вопросы развития военного сотрудничества.

«Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в частности, совместную деятельность в области военного образования и обучения», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Встреча проводилась в рамках «Программы двустороннего сотрудничества между Минобороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны ФРГ на 2019 год».

Х.Насирзаде