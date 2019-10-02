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ТЭК 02.10.2019 17:52

Минфин Беларуси ожидает снижение нефтяных доходов бюджета в 2020г на уровне $663 млн

Снижение доходов бюджета Белоруссии в 2020 году от реализации налогового маневра в России и прекращения действия механизма "перетаможки" (зачисление в бюджет республики экспортных пошлин за 6 млн тонн российской нефти) оценивается в $663 млн.

Согласно материалам Минфина, сокращение доходов бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2020 году оценивается в $239,3 млн. Кроме того, по оценке ведомства, в следующем году бюджет недополучит $423,6 млн от прекращения действия договоренностей в нефтегазовой сфере.

Как сообщалось, в соответствии с межправительственными договоренностями, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой". Данные договоренности достигнуты в качестве компенсации цены на газ для Белоруссии ($129 и $127 за тысячу кубометров в 2018 и 2019 годах). Договоренности по "перетаможке" действуют в 2018-2019 годах.

По оценке Минска, потери в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере РФ для белорусской стороны достигнут порядка $400 млн в 2019 году. По данным концерна "Белнефтехим", за 9 месяцев 2019 года издержки от реализации налогового маневра составили $240 млн. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах составят около $10,5 млрд. Доходы бюджета Белоруссии от экспорта нефтепродуктов снижаются в условиях унификации экспортных пошлин с РФ. Одновременно происходит удорожание импорта нефти в условиях ее беспошлинного ввоза.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович объяснил вынужденное формирование бюджета следующего года с дефицитом отсутствием компенсации за налоговый маневр.

Минфин подготовил проект бюджета на 2020 год в дефицитом 1,4% ВВП, однако после совещания у президента страны правительство заявило о намерении сократить размер дефицита.

По экспертным оценкам, от "перетаможки" 6 млн тонн нефти белорусский бюджет получил в 2017 году около $520,5 млн, в 2018 году - $770,9 млн.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, БЮДЖЕТ, ПОТЕРИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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