Президент Азербайджана прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Алиев 3 октября примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.
Б.Рустамбеков
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