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Внешняя политика 02.10.2019 18:38

Президент Азербайджана прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Алиев 3 октября примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]