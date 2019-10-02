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ТЭК 02.10.2019 19:10

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent у $57,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вниз в ходе торгов в среду после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,88 (1,11%) - до $57,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,94 (1,75%), до $52,68 за баррель.

Как стало известно из данных Минэнерго, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране снизились на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 308 тыс. баррелей и сокращение резервов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 201 тыс. баррелей.

Объем нефтедобычи в США на минувшей неделе уменьшился на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей в сутки.

Импорт нефти сократился на 87 тыс. б/с, до 6,291 млн б/с, экспорт - на 116 тыс. б/с, до 2,867 млн б/с.

Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эти данные подтолкнули нефтяные котировки вверх на утренних торгах в среду после снижения на протяжении предыдущих шести сессий.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]