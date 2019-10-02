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Происшествия 02.10.2019 19:36

ВС Армении убили в приграничной зоне гражданина Азербайджана - ГПС

Вооруженные силы Армении убили в приграничной зоне гражданин Азербайджана, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

«2 октября в 16.55 по местному времени вооруженными силами Армении подвергнут обстрелу экскаватор, прокладывающий дорогу в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана (приграничная с Арменией территория). В результате обстрела водитель экскаватора Сафарали Абышов получил пулевое ранение», - сообщает ГПС.

В сообщении отмечается, что, не смотря на то, что раненому была оказана медицинская помощь, его жизнь спасти не удалось.

«Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем»,- сообщает ГПС.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]