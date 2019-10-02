ВС Армении убили в приграничной зоне гражданина Азербайджана - ГПС

Вооруженные силы Армении убили в приграничной зоне гражданин Азербайджана, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.
«2 октября в 16.55 по местному времени вооруженными силами Армении подвергнут обстрелу экскаватор, прокладывающий дорогу в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана (приграничная с Арменией территория). В результате обстрела водитель экскаватора Сафарали Абышов получил пулевое ранение», - сообщает ГПС.
В сообщении отмечается, что, не смотря на то, что раненому была оказана медицинская помощь, его жизнь спасти не удалось.
«Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем»,- сообщает ГПС.
Б.Рустамбеков
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