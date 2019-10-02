ЦИК лишил депутата парламента Азербайджана мандата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) депутата Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэля Джабраилова депутатского мандата, сообщает ЦИК.
Как сообщалось ранее, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Джабраилов обратился к руководству парламента с просьбой аннулировать его депутатский мандат.
Джабраилов направил обращение с просьбой аннулировать его депутатский мандат. Он также извинился перед коллегами и избирателями за свой поступок.
Согласно законодательству, соответствующий протокол был направлен в ЦИК.
Ранее сообщалось, что на Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг $300 тыс. для строительства дома. Однако, вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в пользу истца.
Б.Рустамбеков
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