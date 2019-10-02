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Внутренняя политика 02.10.2019 21:05

ЦИК лишил депутата парламента Азербайджана мандата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) депутата Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэля Джабраилова депутатского мандата, сообщает ЦИК.

Как сообщалось ранее, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Джабраилов обратился к руководству парламента с просьбой аннулировать его депутатский мандат.

Джабраилов направил обращение с просьбой аннулировать его депутатский мандат. Он также извинился перед коллегами и избирателями за свой поступок.

Согласно законодательству, соответствующий протокол был направлен в ЦИК.

Ранее сообщалось, что на Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг $300 тыс. для строительства дома. Однако, вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в пользу истца.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦИК, МАНДАТ, ДЕПУТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]