Замглавы МИД Грузии назвал вступление страны в НАТО необратимым процессом

Вступление Грузии в Североатлантический альянс является необратимым процессом, заявил в четверг журналистам первый замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили.
Так он прокомментировал визит в Грузию заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации членов Североатлантического совета.
"Динамика сотрудничества между Грузией и НАТО очень высокая и интенсивная. Визит Совета является очень важным политическим посланием для нашей страны и подчеркивает тот факт, что вступление Грузии в НАТО, это необратимый процесс", - сказал Махароблишвили.
Одной из главных тем на встречах с членами Североатлантического совета, которые пройдут 3-4 октября в Тбилиси и в Батуми, будет вопрос сотрудничества в укрепления безопасности Черного моря, сообщил журналистам в четверг посол Грузии в НАТО Александр Майсурадзе,.
По его словам, речь идет об обмене информацией, сотрудничестве Береговой охраны Грузии с постоянно действующей морской группой НАТО, тесных контактах с морским командованием Североатлантического альянса.
Как сообщили ранее в грузинском внешнеполитическом ведомстве, Гетемюллер и постпреды 29 стран-членов альянса в рамках визита в Грузию встретятся с представителями руководства страны, примут участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, а также посетят Батуми, где ознакомятся с работой Службы береговой охраны Грузии.
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