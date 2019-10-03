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Регион 03.10.2019 13:04

Замглавы МИД Грузии назвал вступление страны в НАТО необратимым процессом

Вступление Грузии в Североатлантический альянс является необратимым процессом, заявил в четверг журналистам первый замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили.

Так он прокомментировал визит в Грузию заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации членов Североатлантического совета.

"Динамика сотрудничества между Грузией и НАТО очень высокая и интенсивная. Визит Совета является очень важным политическим посланием для нашей страны и подчеркивает тот факт, что вступление Грузии в НАТО, это необратимый процесс", - сказал Махароблишвили.

Одной из главных тем на встречах с членами Североатлантического совета, которые пройдут 3-4 октября в Тбилиси и в Батуми, будет вопрос сотрудничества в укрепления безопасности Черного моря, сообщил журналистам в четверг посол Грузии в НАТО Александр Майсурадзе,.

По его словам, речь идет об обмене информацией, сотрудничестве Береговой охраны Грузии с постоянно действующей морской группой НАТО, тесных контактах с морским командованием Североатлантического альянса.

Как сообщили ранее в грузинском внешнеполитическом ведомстве, Гетемюллер и постпреды 29 стран-членов альянса в рамках визита в Грузию встретятся с представителями руководства страны, примут участие в заседании комиссии НАТО-Грузия, а также посетят Батуми, где ознакомятся с работой Службы береговой охраны Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]