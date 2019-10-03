Мадуро готов посетить Северную Корею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности в скором времени отправиться с визитом в Северную Корею, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
"Я скоро поеду в КНДР, будь уверен, ты открыл дверь, дорогу (для Венесуэльского руководства в КНДР)", - заявил он по телефону в прямом эфире телепередачи, которую вел вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Ранее Кабельо посетил КНДР.
Он также отметил, что делегация, которую возглавлял Кабельо, достигла важных соглашений с Северной Кореей и с Вьетнамом по итогам недавнего турне в эти страны.
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