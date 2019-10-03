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Дальнее зарубежье 03.10.2019 13:19

Мадуро готов посетить Северную Корею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности в скором времени отправиться с визитом в Северную Корею, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Я скоро поеду в КНДР, будь уверен, ты открыл дверь, дорогу (для Венесуэльского руководства в КНДР)", - заявил он по телефону в прямом эфире телепередачи, которую вел вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Ранее Кабельо посетил КНДР.

Он также отметил, что делегация, которую возглавлял Кабельо, достигла важных соглашений с Северной Кореей и с Вьетнамом по итогам недавнего турне в эти страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КНДР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]