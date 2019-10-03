Франция примет контрмеры в случае введения американских пошлин

Власти Франции будут готовы принять ответные меры в случае введения позже в октябре Вашингтоном пошлин на европейские товары, заявила в четверг представитель французского правительства Сидибет Ндиайе.

"Конечно, мы подготовим ответные меры", - сказала она в эфире телеканала BFMTV, подчеркнув, что Париж будет делать это в координации с ЕС.

При этом Ндиайе подчеркнула, что Париж предпочитает решать торговые споры путем переговоров, а не пошлин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон, в связи с постановлением Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары, с 18 октября планирует ввести в действие ряд подобных мер.

По сообщению западных СМИ, США введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако на авиационные запчасти пошлины вводиться не будут. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Президент США Дональд Трамп считает действующие торговые соглашения между ЕС и США несбалансированными и требует их пересмотра.