Франция примет контрмеры в случае введения американских пошлин

Власти Франции будут готовы принять ответные меры в случае введения позже в октябре Вашингтоном пошлин на европейские товары, заявила в четверг представитель французского правительства Сидибет Ндиайе.
"Конечно, мы подготовим ответные меры", - сказала она в эфире телеканала BFMTV, подчеркнув, что Париж будет делать это в координации с ЕС.
При этом Ндиайе подчеркнула, что Париж предпочитает решать торговые споры путем переговоров, а не пошлин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон, в связи с постановлением Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары, с 18 октября планирует ввести в действие ряд подобных мер.
По сообщению западных СМИ, США введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако на авиационные запчасти пошлины вводиться не будут. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.
Президент США Дональд Трамп считает действующие торговые соглашения между ЕС и США несбалансированными и требует их пересмотра.
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