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Дальнее зарубежье 03.10.2019 13:31

Франция примет контрмеры в случае введения американских пошлин

Власти Франции будут готовы принять ответные меры в случае введения позже в октябре Вашингтоном пошлин на европейские товары, заявила в четверг представитель французского правительства Сидибет Ндиайе.

"Конечно, мы подготовим ответные меры", - сказала она в эфире телеканала BFMTV, подчеркнув, что Париж будет делать это в координации с ЕС.

При этом Ндиайе подчеркнула, что Париж предпочитает решать торговые споры путем переговоров, а не пошлин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон, в связи с постановлением Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары, с 18 октября планирует ввести в действие ряд подобных мер.

По сообщению западных СМИ, США введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако на авиационные запчасти пошлины вводиться не будут. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Президент США Дональд Трамп считает действующие торговые соглашения между ЕС и США несбалансированными и требует их пересмотра.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]