Британский министр по Brexit назвал серьезным предложение Джонсона по выходу из ЕС и призвал Брюссель к гибкости

Великобритания сделала ЕС серьезные предложения по Brexit, и теперь европейской стороне следует проявить гибкость, заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли.
"Это серьезные предложения. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасную и гладкую процедуру выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказал Баркли.
"Когда я вчера говорил с (главным переговорщиком ЕС по Brexit - ИФ) Мишелем Барнье, мне стало ясно, что они хотят со всей серьезностью отнестись к этим предложениям и провести их детальное обсуждение", - заметил Баркли.
Баркли подчеркнул, что Великобритания при составлении предложения продемонстрировала изобретательность и гибкость, и теперь настал черед ЕС проявить эти же качества.
"И теперь настало время для ЕС показать, что они могут быть изобретательными и гибкими", - заявил Баркли.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit, которые Великобритания направила ЕС. Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.
План Терезы Мэй предполагал, что в случае, если ЕС и Великобритания не смогут вовремя достигнуть соглашения по торговле после Brexit, то в силу вступит "страховочный план" ("бэкстоп"). Этот план был призван обеспечить то, что между республикой Ирландия и Северной Ирландией не появится никаких пограничных пунктов.
Отсутствие пограничных пунктов на острове Ирландия - важный вопрос, так как "жесткие границы" с пограничными пунктами существовали между Ирландией и Северной Ирландией в период конфликта в Северной Ирландии, в годы которого действовала ИРА. Контроль на ирландской границе ослаб лишь в конце XX века благодаря заключению Белфастского соглашения, урегулировавшего конфликт.
План должен был стать бессрочным, "бэкстоп" завершился бы лишь после того, как Лондон и Брюссель договорились бы о торговом соглашении.
Этот план активно критиковали британские политики, так как из-за него Великобритания осталась бы в таможенном союзе с ЕС, а входящая в Великобританию Северная Ирландия была бы вынуждена подчиняться многим нормативам ЕС. Это противоречило идее Brexit, которая предполагает свободу Великобритании от ЕС в политических и экономических решениях.
Кроме того, при этом "страховочном плане" Великобритания не смогла бы самостоятельно заключать торговые соглашения с другими странами.
Джонсон неоднократно называл "бэкстоп" недемократичным, и в результате предложил собственный план.
План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако, Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.
Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.
Ранее ЕС отвергал подобное технологичное решение проблемы с границей, заявляя, что без проверок и контроля не обойтись. Кроме того, план Джонсона не объясняет, как таможня сможет предотвратить контрабандный ввоз продукции, в случае отсутствия проверок на границах.
Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе. Мнение главы правительства страны, граничащей с Северной Ирландией, в данном случае принципиально важно.
Варадкар отметил, что, тем не менее, он детально изучит предложения Лондона и в ближайшие дни проконсультируется с властями ЕС, и в частности, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Юнкер, в свою очередь, отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit, однако подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЦИК лишил депутата парламента Азербайджана мандата
Кандидат в члены ЕК по энергетике призвала к завершению консультаций ЕС-РФ-Украина по газу до конца года
KOBIA и «Опора России» договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов
Нигерия в сентябре снизила нефтедобычу до 1,7-1,74 млн б/с, с октября выполняет сделку ОПЕК+ на 100% - министр нефти
Минтруда к 2020г построит в Шемахе Реабилитационный центр для инвалидов
Microsoft вновь будет выпускать смартфоны
Правоохранительные органы Азербайджана разыскивают пользователя Facebook, назначившего награду за убийство полицейского - МВД
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго