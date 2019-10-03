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Британский министр по Brexit назвал серьезным предложение Джонсона по выходу из ЕС и призвал Брюссель к гибкости

Великобритания сделала ЕС серьезные предложения по Brexit, и теперь европейской стороне следует проявить гибкость, заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли.

"Это серьезные предложения. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасную и гладкую процедуру выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказал Баркли.

"Когда я вчера говорил с (главным переговорщиком ЕС по Brexit - ИФ) Мишелем Барнье, мне стало ясно, что они хотят со всей серьезностью отнестись к этим предложениям и провести их детальное обсуждение", - заметил Баркли.

Баркли подчеркнул, что Великобритания при составлении предложения продемонстрировала изобретательность и гибкость, и теперь настал черед ЕС проявить эти же качества.

"И теперь настало время для ЕС показать, что они могут быть изобретательными и гибкими", - заявил Баркли.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit, которые Великобритания направила ЕС. Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

План Терезы Мэй предполагал, что в случае, если ЕС и Великобритания не смогут вовремя достигнуть соглашения по торговле после Brexit, то в силу вступит "страховочный план" ("бэкстоп"). Этот план был призван обеспечить то, что между республикой Ирландия и Северной Ирландией не появится никаких пограничных пунктов.

Отсутствие пограничных пунктов на острове Ирландия - важный вопрос, так как "жесткие границы" с пограничными пунктами существовали между Ирландией и Северной Ирландией в период конфликта в Северной Ирландии, в годы которого действовала ИРА. Контроль на ирландской границе ослаб лишь в конце XX века благодаря заключению Белфастского соглашения, урегулировавшего конфликт.

План должен был стать бессрочным, "бэкстоп" завершился бы лишь после того, как Лондон и Брюссель договорились бы о торговом соглашении.

Этот план активно критиковали британские политики, так как из-за него Великобритания осталась бы в таможенном союзе с ЕС, а входящая в Великобританию Северная Ирландия была бы вынуждена подчиняться многим нормативам ЕС. Это противоречило идее Brexit, которая предполагает свободу Великобритании от ЕС в политических и экономических решениях.

Кроме того, при этом "страховочном плане" Великобритания не смогла бы самостоятельно заключать торговые соглашения с другими странами.

Джонсон неоднократно называл "бэкстоп" недемократичным, и в результате предложил собственный план.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако, Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Ранее ЕС отвергал подобное технологичное решение проблемы с границей, заявляя, что без проверок и контроля не обойтись. Кроме того, план Джонсона не объясняет, как таможня сможет предотвратить контрабандный ввоз продукции, в случае отсутствия проверок на границах.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе. Мнение главы правительства страны, граничащей с Северной Ирландией, в данном случае принципиально важно.

Варадкар отметил, что, тем не менее, он детально изучит предложения Лондона и в ближайшие дни проконсультируется с властями ЕС, и в частности, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Юнкер, в свою очередь, отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit, однако подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты".

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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