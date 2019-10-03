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Дальнее зарубежье 03.10.2019 13:04

До 12 человек увеличилось число погибших в ходе протестов в Багдаде, более 800 ранены

По меньшей мере 12 человек погибли в ходе протестов в Багдаде за последние два дня, свыше 800 человек получили ранения, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 250 пострадавших.

По данным агентства Associated Press, несколько сотен человек вышли в четверг на акцию протеста в Багдаде, силы безопасности Ирака пытаются разогнать их слезоточивым газом и предупредительными выстрелами.

Рано утром в четверг в городе объявили комендантский час, чтобы "обеспечить мир", а также "защитить протестующих от провокаторов, которые совершают нападения на сотрудников сил безопасности" и наносят урон государственной собственности.

Протестующие, несмотря на комендантский час, собрались на центральной площади Тахрир. Они заявили, что будут выходить на акции, невзирая на запреты властей.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака в ходе демонстрации открывали предупредительный огонь, чтобы рассеять демонстрантов, вышедших на акции протеста в центре Багдада. Кроме сотрудников сил безопасности, в иракской столице были дислоцированы военнослужащие.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]