Министр СаудАравии: надо следить не только за спросом на нефть, но и за прогнозами предложения, они могут не сбыться

Нужно концентрироваться не только на прогнозах мирового спроса на нефть, но и думать о прогнозах предложения, которые могут не реализоваться, считает министр энергетики Саудовской Аравии страны принц Абдулазиз бен Сальман.
"Спрос будет зависеть от здоровья мировой экономики, политических трений и много другого", - сказал он, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Обычно концентрируются на спросе, но забывают о предложении. Мы принимаем это как должное. Полагаю, что прогноз о предложении может оказаться под вопросом на следующие годы, он может не материализоваться. Но важно думать, какие будут цены на тот момент", - отметил он.
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