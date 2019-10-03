Министр СаудАравии: надо следить не только за спросом на нефть, но и за прогнозами предложения, они могут не сбыться

Нужно концентрироваться не только на прогнозах мирового спроса на нефть, но и думать о прогнозах предложения, которые могут не реализоваться, считает министр энергетики Саудовской Аравии страны принц Абдулазиз бен Сальман.

"Спрос будет зависеть от здоровья мировой экономики, политических трений и много другого", - сказал он, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Обычно концентрируются на спросе, но забывают о предложении. Мы принимаем это как должное. Полагаю, что прогноз о предложении может оказаться под вопросом на следующие годы, он может не материализоваться. Но важно думать, какие будут цены на тот момент", - отметил он.