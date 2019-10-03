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ТЭК 03.10.2019 13:05

Министр СаудАравии: надо следить не только за спросом на нефть, но и за прогнозами предложения, они могут не сбыться

Нужно концентрироваться не только на прогнозах мирового спроса на нефть, но и думать о прогнозах предложения, которые могут не реализоваться, считает министр энергетики Саудовской Аравии страны принц Абдулазиз бен Сальман.

"Спрос будет зависеть от здоровья мировой экономики, политических трений и много другого", - сказал он, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Обычно концентрируются на спросе, но забывают о предложении. Мы принимаем это как должное. Полагаю, что прогноз о предложении может оказаться под вопросом на следующие годы, он может не материализоваться. Но важно думать, какие будут цены на тот момент", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]