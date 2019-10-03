Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8629 RUR   0.0261 GBR   2.0914 TRY   0.2979

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.10.2019 14:05

Пакистан и талибы призывают к возобновлению переговоров с США

Власти Пакистана совместно с движением "Талибан" заявили о необходимости скорейшего возобновления мирных переговоров между талибами и США, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Обе стороны согласны, что необходимо как можно скорее возобновить переговоры", - говорится в заявлении МИД Пакистана после встречи его главы Шаха Мехмуда Куреши с делегацией талибов.

Ранее высокопоставленная делегация талибов во главе с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам и главным переговорщиком талибов муллой Абдулом Гани Барадаром встретилась в Исламабаде с Шахом Мехмудом Куреши.

Затем делегация направилась на встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. С ним талибы планировали обсудить политические вопросы, в частности, ситуацию с беженцами из Афганистана.

Одновременно в Исламабаде находится и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. По данным пакистанских СМИ, в Исламабаде Халилзад проводит встречи с военным и гражданским руководством страны.

Неизвестно, встретятся ли талибы с Халилзадом.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее в сентябре заявлял, что президент США Дональд Трамп должен возобновить диалог с афганским движением "Талибан", так как кризис в Афганистане можно решить только при помощи дипломатии.

Визит в Пакистан талибы решили нанести менее чем через месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры между талибами и Вашингтоном "мертвы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


В стычке на границе Пакистана и Афганистана погибли до семи пакистанских солдат - ТВ Жертвами столкновений на границе Афганистана и Пакистана стали более 50 военных - армия Пакистана Власти Пакистана вновь закрыли границу с Афганистаном Азербайджан в феврале 2017г организует экспортные миссии в Пакистан и Афганистан Сильное землетрясение произошло на границе Афганистана и Пакистана Путин соболезнует народу Афганистана и Пакистана, пострадавшему от землетрясения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]