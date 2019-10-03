Порошенко не явился на допрос по делу о поездке на Мальдивы по чужим паспортам

Пятый президент Украины Пётр Порошенко не пришел в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

"Порошенко не пришёл на допрос в четверг", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, пятый президент был вызван для проведения следственных действий в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Вышеуказанное дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

5 августа бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей странице в фейсбуке написал: "С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг". По его словам, об этом стало известно из журналистского расследования.