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СНГ 03.10.2019 14:16

Порошенко не явился на допрос по делу о поездке на Мальдивы по чужим паспортам

Пятый президент Украины Пётр Порошенко не пришел в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

"Порошенко не пришёл на допрос в четверг", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, пятый президент был вызван для проведения следственных действий в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Вышеуказанное дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

5 августа бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей странице в фейсбуке написал: "С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг". По его словам, об этом стало известно из журналистского расследования.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДОПРОС, ГБР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]