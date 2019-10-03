Сборы резервистов пройдут в Армении с 20 октября по 30 ноября

Более 300 резервистов Армении рядового, сержантского и офицерского состава примут участие в военных сборах, которые планируется провести в стране с 20 октября по 30 ноября, сообщают в четверг армянские СМИ.
К сборам будут привлечены 316 граждан страны, в числе которых 220 резервистов рядового состава, 12 резервистов сержантского состава, 84 человека - офицеры запаса. На сборах планируется провести подготовку и переподготовку резервистов по ракетно-артиллерийским специальностям, ПВО, военной разведки и связи, ряду технических специальностей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сборы резервистов являются плановыми и "не связаны с изменением внешней конъюнктуры".
"Да, мы уже сказали, что эти учения (...) беспрецедентны по объему, но это не связано с изменением внешней конъюнктуры, это связано с изменением определенного стиля работы. Ничего не изменилось в том состоянии, которое мы все знаем", - сказал глава армянского правительства, добавив что, "у нас не бывало такой масштабной мобилизации".
"Учитывая то обстоятельство, что за последние годы Вооруженные силы Армении пополнились новым вооружением и военной техникой, необходимо повышение качества профессиональной подготовки резервистов, накапливание в резерве военнослужащих запаса, имеющих соответствующую воинскую специальность. Кроме того, необходимо, чтобы в Вооруженных силах были боеспособные подразделения военнообязанных резервистов с высокой профессиональной подготовкой", - говорится в обосновании решения правительства о проведении сборов.
"С этой целью в воинских частях Вооруженных сил Республики Армения проводятся учебные сборы по совершенствованию военных навыков, переподготовке и подготовке резервистов, и войска постепенно пополняются более подготовленными резервистами, имеющими необходимые специальности воинского учета. Этот процесс носит продолжительный характер, и в последующие годы будут вовлечены новые подразделения и новые резервисты", - отмечается в документе.
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