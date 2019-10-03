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Бизнес и законодательство 03.10.2019 14:20

KOBIA и «Опора России» договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МПС) «Опора России» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

«Документ подписали глава KOBIA Орхан Мамедов и президент «Опора России» Александр Калинин. Меморандум предусматривает оказание информационной и маркетинговой поддержки МСП, проведение тренингов в сфере предпринимательства, поддержку экспортоориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, подготовку и реализацию совместных проектов», - сообщает KOBIA.

Кроме того, документ предусматривает торгово-производственное и научно-техническое сотрудничество.

Российскоеобщественное объединение «Опора России» учреждено 18 сентября 2002 года. Организация включает около 400 тыс. предпринимателей, которые создают более5 млн рабочих мест. Отделения организации действуют в 85 регионах России, также создано 25 представителей в 31 стране мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, ОПОРА/РОССИИ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]