KOBIA и «Опора России» договорились о сотрудничестве и реализации совместных проектов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МПС) «Опора России» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

«Документ подписали глава KOBIA Орхан Мамедов и президент «Опора России» Александр Калинин. Меморандум предусматривает оказание информационной и маркетинговой поддержки МСП, проведение тренингов в сфере предпринимательства, поддержку экспортоориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, подготовку и реализацию совместных проектов», - сообщает KOBIA.

Кроме того, документ предусматривает торгово-производственное и научно-техническое сотрудничество.

Российскоеобщественное объединение «Опора России» учреждено 18 сентября 2002 года. Организация включает около 400 тыс. предпринимателей, которые создают более5 млн рабочих мест. Отделения организации действуют в 85 регионах России, также создано 25 представителей в 31 стране мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков