Кандидат в члены ЕК по энергетике призвала к завершению консультаций ЕС-РФ-Украина по газу до конца года

Кандидат на пост члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила в ходе слушаний в ЕК о необходимости до конца года завершить трехсторонние консультации ЕС-Россия-Украина по газу.
"Трехсторонние консультации по газу с Россией должны быть завершены до конца года", - сказала кандидат в члены ЕК, выдвинутая Эстонией.
Она уклонилась от ответа на вопрос о ее планах относительно применения новой газовой директивы ЕС как средства снижения зависимости от России.
Кандидат в члены ЕК отметила зависимость ЕС от внешних источников энергии и важность их диверсификации. В частности, что касается газового сектора, она настаивала на развитии технологий биогаза и использования водорода. Симсон также указала на важность в энергетическом арсенале ЕС сжиженного газа.
Среди своих приоритетов в составе Еврокомиссии кандидат назвала цифровизацию энергетического сектора и его кибербезопасность, внедрение искусственного интеллекта.
Слушания проводили комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике и комитет ЕП по окружающей среде, общественному здравоохранению и продовольственной безопасности. В ходе трехчасового заседания Симсон ответила на десятки вопросов евродепутатов.
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