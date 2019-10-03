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СНГ 03.10.2019 18:04

Данилов сменил Данилюка во главе СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив его с должности заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы №733/2019 и №732/2019 от 3 октября опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства в четверг.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СНБО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]