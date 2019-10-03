Данилов сменил Данилюка во главе СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, перед этим уволив его с должности заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы №733/2019 и №732/2019 от 3 октября опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства в четверг.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке.