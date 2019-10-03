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Дальнее зарубежье 03.10.2019 18:16

Северокорейская делегация летит Стокгольм на переговоры с США- СМИ

Северокорейская делегация во главе с главным переговорщиком КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем направляется в Швецию на переговоры с США, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Официальные лица из КНДР отправились на самолете в Стокгольм из Пекина, куда прибыли ранее в четверг.

"Мы направляемся на переговоры на рабочем уровне с США", - сказал Ким Мён Гиль журналистам в аэропорту китайской столицы.

"Так как американская сторона дала нам новый сигнал, то у меня большие ожидания (от встречи - ИФ). Я настроен оптимистично", - добавил глава северокорейской делегации.

Переговоры между КНДР и США запланированы на конец этой недели. Однако информации о месте проведения этой встречи до недавних пор не поступало.

Во вторник первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - во время встречи 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

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Тэги: КНДР, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ШВЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]