Северокорейская делегация летит Стокгольм на переговоры с США- СМИ

Северокорейская делегация во главе с главным переговорщиком КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем направляется в Швецию на переговоры с США, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".
Официальные лица из КНДР отправились на самолете в Стокгольм из Пекина, куда прибыли ранее в четверг.
"Мы направляемся на переговоры на рабочем уровне с США", - сказал Ким Мён Гиль журналистам в аэропорту китайской столицы.
"Так как американская сторона дала нам новый сигнал, то у меня большие ожидания (от встречи - ИФ). Я настроен оптимистично", - добавил глава северокорейской делегации.
Переговоры между КНДР и США запланированы на конец этой недели. Однако информации о месте проведения этой встречи до недавних пор не поступало.
Во вторник первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.
Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.
Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".
Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - во время встречи 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.
Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.
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