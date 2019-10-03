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Дальнее зарубежье 03.10.2019 18:30

Нетаньяху не смог договориться с Либерманом о формировании правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом по вопросу формирования правительства, но она не увенчалась успехом, сообщает Times of Israel.

"Прорыва на переговорах достигнуто не было", - заявил представитель партии Нетаньяху "Ликуд".

Первая личная за последние несколько месяцев встреча Нетаньяху и Либермана продолжалась около часа.

В партии "Наш дом Израиль" со своей стороны заявили, что еще одни выборы расстановку сил не изменят, поэтому в сложившейся ситуации три партии - "Ликуд", "Кахоль-Лаван" и "Нашему дом Израиль" должны прийти к соглашению о правящей коалиции.

При этом Либерман выступает против коалиции, в которую бы входили ультраортодоксальные сторонники Нетаньяху или арабские партии, подчеркивает газета.

По итогам сентябрьских парламентских выборов, вторых за этот год в стране, президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формировать правительство. После первых по счету выборов, состоявшихся весной этого года, Нетаньяху не смог сформировать правительство именно из-за отказа Либермана присоединиться к коалиции правых партий.

После этого парламент принял решение о самороспуске и проведении новых выборов, которые и состоялись 17 сентября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]