Нетаньяху не смог договориться с Либерманом о формировании правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг провел встречу с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом по вопросу формирования правительства, но она не увенчалась успехом, сообщает Times of Israel.
"Прорыва на переговорах достигнуто не было", - заявил представитель партии Нетаньяху "Ликуд".
Первая личная за последние несколько месяцев встреча Нетаньяху и Либермана продолжалась около часа.
В партии "Наш дом Израиль" со своей стороны заявили, что еще одни выборы расстановку сил не изменят, поэтому в сложившейся ситуации три партии - "Ликуд", "Кахоль-Лаван" и "Нашему дом Израиль" должны прийти к соглашению о правящей коалиции.
При этом Либерман выступает против коалиции, в которую бы входили ультраортодоксальные сторонники Нетаньяху или арабские партии, подчеркивает газета.
По итогам сентябрьских парламентских выборов, вторых за этот год в стране, президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формировать правительство. После первых по счету выборов, состоявшихся весной этого года, Нетаньяху не смог сформировать правительство именно из-за отказа Либермана присоединиться к коалиции правых партий.
После этого парламент принял решение о самороспуске и проведении новых выборов, которые и состоялись 17 сентября.
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