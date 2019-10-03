Еврокомиссия прогнозирует ущерб американским потребителям от дополнительных пошлин США на экспорт ЕС

В Евросоюзе сожалеют о намерении США ввести дополнительные пошлины на европейские товары и считают, что это навредит самим американцам, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Росарио.
"Европейский союз сожалеет, что Соединенные Штаты приняли, как сообщается, решение ввести дополнительные тарифы на экспорт из ЕС. Это будет действовать в ущерб американским потребителям и предприятиям и осложнит переговорное решение", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он напомнил, что накануне постановлением ВТО США разрешено обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
При этом Росарио отметил, что в ЕС не осталось незамеченным заявление американской стороны о готовности на переговоры с Евросоюзом для решения данной проблемы. "Мы принимаем к сведению решение США. Мы сожалеем о решении Соединенных Штатов ввести дополнительные тарифы, но также отмечаем, что они желают вести с нами переговоры, чтобы решить этот вопрос", - пояснил представитель ЕК.
"ЕС не перестает информировать США, что он готов сотрудничать, чтобы прийти к уравновешенному решению по нашей авиакосмической промышленности", - продолжил Росарио, добавив, что, "если США примут свои меры, это не послужит ничьей пользе".
По его словам, в ЕС рассчитывают на решение проблемы переговорами, но изучаются любые решения. Пресс-секретарь не стал вдаваться в подробности в ответ на вопросы о том, какие ответные меры мог бы принять Евросоюз, предложив дождаться полного прояснения ситуации.
Накануне член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила в среду, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям. "ЕС принимает к сведению решение арбитражной комиссии Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Airbus и уровень возможных контрмер, - отметила еврокомиссар. - Мы по-прежнему считаем, что даже если США получат разрешение от органа по урегулированию споров ВТО, решение о применении контрмер сейчас будет недальновидным и контрпродуктивным".
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