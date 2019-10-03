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Дальнее зарубежье 03.10.2019 19:32

Путин назвал Иорданию очень важным партнером РФ на Ближнем Востоке

Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив постоянный контакт, который у него налажен с королем Абдаллой II.

"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте", - сказал Путин на встрече с королем Иордании.

Президент РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза.

"Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть", - сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за то, что он принял приглашение участвовать в дискуссии Валдайского клуба, которая посвящена вопросам современной повестки дня.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИОРДАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]