Путин назвал Иорданию очень важным партнером РФ на Ближнем Востоке

Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив постоянный контакт, который у него налажен с королем Абдаллой II.
"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте", - сказал Путин на встрече с королем Иордании.
Президент РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Иорданией увеличился в 3,8 раза.
"Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть", - сказал Путин, поблагодарив Абдаллу II за то, что он принял приглашение участвовать в дискуссии Валдайского клуба, которая посвящена вопросам современной повестки дня.
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