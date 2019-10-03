Помпео посетил дом своих предков в итальянском Пачентро

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг побывал в городе Пачентро в итальянской области Абруццо, где жили его прадед и прабабушка, сообщает агентство АНСА.

В Пачентро Помпео посетил дом, принадлежавший его предкам. Нынешний владелец дома Винченцо Де Капите Манчини рассказал, что он сам ранее жил в Канаде и купил этот дом в 1980-е годы.

"Я рад визиту госсекретаря США Майка Помпео, мне это приятно", - сказал Манчини.

Ожидается, что Помпео встретится с мэром города Пачентро, а затем пообедает в одном из местных ресторанов.

Владелец ресторана рассказал итальянским СМИ, что вместе с Помпео к нему придут около 30-40 сопровождающих лиц, они попросили приготовить местную пасту с рикоттой из козьего молока и свиными щеками, пасту с белыми грибами, шашлык по местному рецепту, каре ягненка и сладкую пиццу.

Ранее в четверг Помпео побывал на частной аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане.

Накануне госсекретарь США встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а также с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом страны Серджо Маттарреллой. Также Помпео выступил на конференции в Ватикане, посвященной религиозным свободам.