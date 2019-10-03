Налоги для бизнеса должны учитывать климатическую составляющую, но не ранее 2025г и без повышения фискальной нагрузки - Орешкин

Минэкономразвития исходит из того, что налогообложение бизнеса должно включать климатическую повестку, однако не ранее чем через пять лет и без повышения общей фискальной нагрузки, а за счет ее перераспределения.
"Мы считаем, что в будущем, а речь о том, что в ближайшие пять лет никаких изменений здесь налоговых не будет, но в будущем мы считаем важным, чтобы регулирование и налогообложение, в том числе, учитывали климатическую повестку", - заявил Орешкин журналистам на полях 16-го заседания Валдайского клуба.
По его словам, это не означает, что министерство предлагает через 5 лет ввести какой-либо специальный налог.
"Нет, я такого не говорю. Я говорю, что пять лет не будет вводиться, а дальше налоговая нагрузка, мы считаем, расти не должна. Исходя из этих двух условий, но с учетом климатической повестки, мы должны двигаться вперед", - сказал Орешкин.
"Если и будет, то перераспределение (налоговой нагрузки в пользу климатической составляющей - ИФ)", - сообщил министр.
Таким образом он прокомментировал внесенный министерством некоторое время назад в правительство законопроект о регулировании выбросов парниковых газов.
"Суть предложения - это создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке, мы будем обязательным условием предлагать неувеличение налоговой нагрузки в целом, то есть это изменение - вопрос структуры", - пояснил Орешкин.
Президент Азербайджана связал выход России из тяжелой ситуации с "фактором Путина"
Алиев заявляет о договоренности РФ и Азербайджана продолжать ВТС
Нефть дешевеет восьмую сессию подряд, Brent опустилась до $57,3 за баррель
Алиев: Азербайджан инвестировал в экономику России $1,2 млрд
Американская WTL начала строить установку замедленного коксования на Тукрменбашинском комплексе НПЗ
Минтруда Азербайджана с начала 2019г трудоустроило более 1,7 тыс. граждан с инвалидностью - Бабаев
Баку и Вильнюс планируют развивать сотрудничество в области соцзащиты
Минтруда к 2020г построит в Шемахе Реабилитационный центр для инвалидов
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго