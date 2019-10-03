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СНГ 03.10.2019 19:49

Налоги для бизнеса должны учитывать климатическую составляющую, но не ранее 2025г и без повышения фискальной нагрузки - Орешкин

Минэкономразвития исходит из того, что налогообложение бизнеса должно включать климатическую повестку, однако не ранее чем через пять лет и без повышения общей фискальной нагрузки, а за счет ее перераспределения.

"Мы считаем, что в будущем, а речь о том, что в ближайшие пять лет никаких изменений здесь налоговых не будет, но в будущем мы считаем важным, чтобы регулирование и налогообложение, в том числе, учитывали климатическую повестку", - заявил Орешкин журналистам на полях 16-го заседания Валдайского клуба.

По его словам, это не означает, что министерство предлагает через 5 лет ввести какой-либо специальный налог.

"Нет, я такого не говорю. Я говорю, что пять лет не будет вводиться, а дальше налоговая нагрузка, мы считаем, расти не должна. Исходя из этих двух условий, но с учетом климатической повестки, мы должны двигаться вперед", - сказал Орешкин.

"Если и будет, то перераспределение (налоговой нагрузки в пользу климатической составляющей - ИФ)", - сообщил министр.

Таким образом он прокомментировал внесенный министерством некоторое время назад в правительство законопроект о регулировании выбросов парниковых газов.

"Суть предложения - это создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке, мы будем обязательным условием предлагать неувеличение налоговой нагрузки в целом, то есть это изменение - вопрос структуры", - пояснил Орешкин.

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Тэги: РОССИЯ, НАЛОГИ, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]