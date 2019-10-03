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СНГ 03.10.2019 20:20

Президент Казахстана обещает приехать в Москву на 75-летие Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что планирует в 2020 году приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Что касается предстоящих дел, я признателен за приглашение на празднование 75-летия (победы) в Великой Отечественной войне, планирую быть в Москве. Это наш общий праздник. Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России - все места захоронений содержатся в очень хорошем состоянии", - заявил Токаев.

Он добавил, что недавно в Ивановской области было обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, погибших в годы войны.

"Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за великую победу", - заверил лидер Казахстана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]