Президент Казахстана обещает приехать в Москву на 75-летие Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что планирует в 2020 году приехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Что касается предстоящих дел, я признателен за приглашение на празднование 75-летия (победы) в Великой Отечественной войне, планирую быть в Москве. Это наш общий праздник. Я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, правительству России - все места захоронений содержатся в очень хорошем состоянии", - заявил Токаев.

Он добавил, что недавно в Ивановской области было обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, погибших в годы войны.

"Мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свою жизнь за великую победу", - заверил лидер Казахстана.