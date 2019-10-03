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Регион 03.10.2019 20:51

ЕБРР выделит $60 млн кредита на строительство в Грузии тоннеля через Крестовый перевал

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил кредит в размере $60 млн для софинансирования строительства в Грузии тоннеля на участке автомобильной дороги Квешети-Коби на Крестовом перевале, пролегающем через Главный Кавказский хребет и являющемся частью международного автомобильного коридора "Север-Юг".

Как сообщил в четверг департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, 9-километровый тоннель шириной 15 метров от села Цкере до поселка Коби на участке Военно-Грузинской дороги станет самым длинным на маршруте "Север-Юг" и в целом на Кавказе.

На строительство данного участка дороги и тоннеля Азиатский банк развития (АБР) уже выделил $415 млн, а софинансирование со стороны правительства Грузии составляет $83,6 млн.

В сообщении отмечается, что дорога Квешети-Коби, длина которой сейчас составляет 35 км, согласно проекту сократится до 22,7 км. Здесь будет построено 6 мостов и 5 тоннелей.

Строительство разделено на два участка, по каждому из которых по итогам международных тендеров определены компании-контракторы и с ними подписаны соответствующие договоры. В частности, строительство 13-километрового участка осуществит China Railway 23rd Bureau Group Co., являющаяся "дочкой" China Railway Construction Corporation Limited, 9-километрового тоннеля - China Railway Tunnel Group Co., Ltd. (CRTG). Строительные работы планируется начать в 2020 году и завершить за четыре года.

Осуществление данного проекта снимет проблему передвижения автотранспорта через Крестовый перевал, обеспечивая проезд на этом участке Военно-Грузинской дороги в любое время года, при этом сократит на 1 час время в пути из Тбилиси до границы с Россией.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, КРЕДИТ, АВТОДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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