Белоруссия заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы ЕС "Восточное партнерство" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявил в четверг агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".

Ранее в представительстве ЕС в Минске сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.