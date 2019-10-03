Белоруссия заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы ЕС "Восточное партнерство" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявил в четверг агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", - сказал Глаз.
Пресс-секретарь МИД отметил, что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".
Ранее в представительстве ЕС в Минске сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.
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