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СНГ 03.10.2019 21:05

Минск готов принять встречу высокого уровня "Восточного партнерства" в любые взаимоприемлемые сроки - МИД

Белоруссия заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы ЕС "Восточное партнерство" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявил в четверг агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".

Ранее в представительстве ЕС в Минске сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОСТОЧНОЕ/ПАРТНЕРСТВО, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]