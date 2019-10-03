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Финансы 03.10.2019 18:00

ЦБ Азербайджана выпустил юбилейные монеты в честь 100-летия центрального банковского управления и 20-летия ГНФАР

Центральный банк Азербайджана презентовал юбилейные монеты, посвященные 100-летию создания центрального банковского управления и 20-летию со дня основания Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), говорится в сообщении ЦБ.

"Вес монет составляет 1 тройскую унцию, а их диаметр 38,61 мм. Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint"", - отмечается в сообщении.

Номинал монет составляет 5 манатов.

А. Мамедов

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Тэги: ЦБ, МОНЕТЫ, ЮБИЛЕЙНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]