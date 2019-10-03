ЦБ Азербайджана выпустил юбилейные монеты в честь 100-летия центрального банковского управления и 20-летия ГНФАР

Центральный банк Азербайджана презентовал юбилейные монеты, посвященные 100-летию создания центрального банковского управления и 20-летию со дня основания Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), говорится в сообщении ЦБ.

"Вес монет составляет 1 тройскую унцию, а их диаметр 38,61 мм. Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint"", - отмечается в сообщении.

Номинал монет составляет 5 манатов.

А. Мамедов