Убийством мирного населения руководство Армении препятствует достижению мира и безопасности в регионе – МИД Азербайджана

Слова и поступки руководства Армении коренным образом противоречат интересам мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Абдуллаева прокомментировала СМИ убийство 2 октября жителя азербайджанского прифронтового села Гушчу Айрым Газахского района на госгранице Азербайджана и Армении Сафарали Абышова в результате обстрела армянскими вооруженными силами экскаватора, на котором погибший проводил работы по строительству дороги в направлении села.
«В целом, хотелось бы напомнить, что преднамеренное убийство азербайджанского мирного населения на протяжении всего конфликта составляло суть действий вооруженных сил Армении»,- заявила Абдуллаева.
Она подчеркнула, что акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 году и последующие целенаправленные убийства малолетних детей на примыкающих к государственной границе Азербайджана и Армении территориях и линии фронта, являются самыми очевидными свидетельства этого факта.
«Подобные, приобретшие в последнее время характер тенденции нарушения режима прекращения огня, сопровождающиеся безответственными риторическими выпадами со стороны руководства Армении, подтверждают, что, к сожалению, слова и поступки страны-агрессора коренным образом противоречат интересам мирного разрешения конфликта»,- отметила она.
Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что действия руководства Армении ни в коей мере не согласуются с духом и буквой последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 сентября сего года, где содержится однозначный призыв снизить напряженность и обеспечить атмосферу, способствующую продвижению мирного процесса и благоприятствующую субстантивным переговорам.
«Мы решительно осуждаем это очередное злонамеренное деяние Армении и вновь напоминаем, что все существующие препятствия продвижению мирного процесса и достижению мира и безопасности в регионе создаются в первую очередь именно такого рода политикой Армении, направленной на эскалацию напряженности»,- подчеркнула Абдуллаева.
Ф.Исазаде
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