Азербайджан отмечает важность продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Азербайджан считает важным продолжение сотрудничества в рамках формата ОПЕК+, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"В настоящее время основным механизмом, создающим баланс на нефтяном рынке, являются решения, принятые в рамках формата ОПЕК+. Эти решения служат быстрому регулированию рынка в соответствии с меняющейся ситуацией", - сказал Шахбазов на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Шахбазов подчеркнул, что основная цель по стабилизации цен на нефть достигнуты, и на рынке уже не наблюдается сильная волатильность.

"Такие события, как атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, хоть и влияют на цены на нефть, но носят временный характер, и на рынке обеспечивается стабильность", - добавил министр.

А. Мамедов