Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8629 RUR   0.0261 GBR   2.0914 TRY   0.2979

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.10.2019 18:52

Азербайджан отмечает важность продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+

Азербайджан считает важным продолжение сотрудничества в рамках формата ОПЕК+, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"В настоящее время основным механизмом, создающим баланс на нефтяном рынке, являются решения, принятые в рамках формата ОПЕК+. Эти решения служат быстрому регулированию рынка в соответствии с меняющейся ситуацией", - сказал Шахбазов на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Шахбазов подчеркнул, что основная цель по стабилизации цен на нефть достигнуты, и на рынке уже не наблюдается сильная волатильность.

"Такие события, как атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, хоть и влияют на цены на нефть, но носят временный характер, и на рынке обеспечивается стабильность", - добавил министр.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШАХБАЗОВ, ОПЕК+, МНЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]