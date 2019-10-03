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Регион 03.10.2019 19:20

Сирийское урегулирование может послужить моделью разрешения региональных кризисов - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования ситуации в Сирии может стать моделью разрешения региональных кризисов с преимущественным использованием дипломатических механизмов.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь - крайне вынужденное исключение", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии, и тогда, по его словам, "далеко не все, в том числе и эксперты, находившиеся тогда в зале (Валдайского клуба), верили в то, что это может закончиться как-то позитивно, наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопрос - зачем это нужно".

Президент РФ подчеркнул, что, несмотря на скепсис, России во взаимодействии с партнерами удалось нанести существенный удар по террористам в Сирии.

"Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас (у России), кстати, нет визового режима, у нас прозрачные границы, сотен, а, может быть, в дальнейшем тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин.

По его словам, "за несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился".

Путин подчеркнул, что "совместно с партнерами по "астанинскому формату" при поддержке ООН удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с США".

"Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад трудно было себе даже представить. Но сейчас это свершившийся факт. Нам это удалось сделать", - заявил Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]