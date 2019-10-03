Алиев Пашиняну: Карабах - это Азербайджан!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расставил точки над «i» в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха в ходе выступления на Валдайском форуме в Сочи.
«Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении (Никола Пашиняна – ИФ), почти дословно: Карабах – часть Армении и точка. Во-первых, это мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана»,- заявил Алиев в ходе выступления на пленарном заседании Форума.
«Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», - добавил он.
Алиев отметил, что РФ в рамках Валдайского форума дала соответствующею реакцию на заявления армянской стороны о принадлежности Нагорного Карабаха Армении.
Кроме того, президент также коснулся заявления Пашиняна о приемлемости урегулирования конфликта, с учетом интересов так называемого народа Нагорного Карабаха.
«Премьер Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие народ Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами»,- заявил президент Азербайджана.
«Что касается, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту»,- подчеркнул Алиев.
Ф.Исазаде
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