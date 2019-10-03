Алиев заявляет о договоренности РФ и Азербайджана продолжать ВТС

Россия и Азербайджан договорились продолжать военно-техническое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты в рамках приобретения российской техники составляют 5 млрд долларов, из которых 3 млрд уже реализованы", - сказал Алиев на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг.
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