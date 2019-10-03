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Оборона 03.10.2019 20:10

Алиев заявляет о договоренности РФ и Азербайджана продолжать ВТС

Россия и Азербайджан договорились продолжать военно-техническое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты в рамках приобретения российской техники составляют 5 млрд долларов, из которых 3 млрд уже реализованы", - сказал Алиев на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]