Алиев заявляет о договоренности РФ и Азербайджана продолжать ВТС

Россия и Азербайджан договорились продолжать военно-техническое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты в рамках приобретения российской техники составляют 5 млрд долларов, из которых 3 млрд уже реализованы", - сказал Алиев на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг.