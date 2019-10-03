Алиев: Азербайджан инвестировал в экономику России $1,2 млрд

Азербайджан инвестировал в Россию $1,2 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.
"В Азербайджане действуют около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в экономику России составили $1,2 млрд, а российские инвестиции в Азербайджан - $4,6 млрд. По этому показателю мы немного отстаем, но на это есть объективные причины", - сказал Алиев в рамках своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства отметил, что российские банки помогают Азербайджану в процессе индустриализации.
"Российские банки выделили кредиты в размере почти $1 млрд под проекты в реальной сфере экономики", - подчеркнул Алиев.
Президент Азербайджана также отметил развитие отношений с Россией в сфере транспорта и туризма.
"В 2018 году по коридору Север-Юг было транспортировано в 8 раз больше грузов, чем в предыдущий год. Объемы пока небольшие, но динамика впечатляющая. Также хотел бы отметить, что заработал коридор Север-Запад. Груз из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Еще одним показателем, который говорит о духе и характере отношений не только между государствами, но и между народами, является тот факт, что в прошлом году Азербайджан посетили 880 тыс. россиян, а в этом году – еще больше", - добавил Алиев.
А. Мамедов
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