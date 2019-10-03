Нефть дешевеет восьмую сессию подряд, Brent опустилась до $57,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в четверг восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось уже почти год, на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 подешевели на $0,36 (на 0,62%) - до $57,33 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем снизились на $0,56 (на 1,06%) - до $52,08 за баррель.
Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,3 млн баррелей.
Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс.
Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение рабочих мест на 148 тыс.
Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали новости об активном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман, Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в сутки и увеличит их до 12 млн б/с к концу ноября.
Между тем заместитель гендиректора иракской нефтедобывающей компании Basra Oil Co. Халид Хамза заявил, что последние массовые протесты против безработицы и коррупции никак не сказались на производстве нефти в стране.
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