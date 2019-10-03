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Внешняя политика 03.10.2019 20:15

Президент Азербайджана связал выход России из тяжелой ситуации с "фактором Путина"

"Фактор Путина" помог России преодолеть сложности в начале 2000-х годов, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является "фактор Владимира Путина". Это правда, это должны знать все", - сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг в Сочи.

Эта реплика Алиева вызвала бурные аплодисменты в зале.

По мнению президента Азербайджана, "именно благодаря его мужеству, решительности, мудрости и патриотизму Россия вышла из тяжелейших испытаний, и сегодня является ведущей мировой державой".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]