Азербайджан недоволен выборочным характером выполнения решений Совбеза ООН - Алиев

Баку обеспокоен выборочным характером реализации имплементаций решений Совбеза ООН, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Совбез ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, которые не выполняются более 25 лет. И тут мы подходим к важному вопросу - имплементации принятых решений. Совбез ООН высший международный орган. Если в течение 25 лет решения не выполняются, то это вызывает много вопросов по эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементаций принятых решений»,- заявил Алиев в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского Форума.

Он подчеркнул, что «в иной раз они (решения и резолюции Совбеза ООН – ИФ) выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий, в нашем же случае, они остаются на бумаге».

Ф. Исазаде