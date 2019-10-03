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Внешняя политика 03.10.2019 20:49

Азербайджан недоволен выборочным характером выполнения решений Совбеза ООН - Алиев

Баку обеспокоен выборочным характером реализации имплементаций решений Совбеза ООН, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Совбез ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, которые не выполняются более 25 лет. И тут мы подходим к важному вопросу - имплементации принятых решений. Совбез ООН высший международный орган. Если в течение 25 лет решения не выполняются, то это вызывает много вопросов по эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементаций принятых решений»,- заявил Алиев в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского Форума.

Он подчеркнул, что «в иной раз они (решения и резолюции Совбеза ООН – ИФ) выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий, в нашем же случае, они остаются на бумаге».

Ф. Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ООН, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]