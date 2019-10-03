Алиев доволен доверием России и НАТО к Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает доверие России и Североатлантического альянса к официальному Баку.

«Нас радует, что Баку уже не первый год выбирается местом проведения встреч высшего военного командования России и НАТО», - заявил Алиев в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского Форума.

«Таким образом, мы рассматриваем это как выражение доверия к нам»,- добавил он.

В Баку начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел четыре встречи с представителями высшего военного руководства НАТО.

В частности, Герасимов 7 сентября 2017 года встретился с председателем военного комитета НАТО генералом Петром Павелом, 20 апреля 2018 и 12 декабря того же года с с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом армии Кертисем Скапаротти и 10 июля 2019 года с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Кроме того, 16 февраля 2017 года Герасимов также провел встречу в Баку с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

Х.Насирзаде