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Регион 04.10.2019 11:25

Возобновление авиасообщения с Грузией может произойти в ближайшее время - газета

Москва в целом считает, что ситуация в Грузии стабилизировалась, поэтому в скором времени запрет на полеты в эту страну могут отменить, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Введенный 8 июля запрет на авиасообщение с Грузией может быть снят уже в скором времени", - говорится в публикации со ссылкой на информированный источник в российских правительственных кругах.

По словам собеседника издания, обстановка в закавказской республике нормализовалась, там осознают всю абсурдность июньских событий, повлекших очередную ссору двух государств. И сейчас можно сделать вывод, что россиянам в Грузии фактически ничего не угрожает, отмечается в статье.

"Заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. Мы со своей стороны не видим препятствий для рассмотрения вопроса о возобновлении авиасообщения", - пояснил собеседник газеты.

При этом в Росавиации изданию отказались предоставить комментарий по этому вопросу.

Между тем спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил газете, что в Тбилиси увидели позитивный сигнал к возобновлению авиасообщения с РФ. По его мнению, как только это произойдет, российские туристы вернутся в закавказскую республику, пишут "Известия".

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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