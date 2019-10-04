Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.10.2019 11:16

МИД Грузии назвал "спекуляцией" сообщения о подготовке Штайнмайером предложений по урегулированию конфликтов в регионе

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отрицает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, визит которого в Тбилиси запланирован на 6 октября, может привезти предложения по урегулированию конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.

"Хочу четко заявить, что ни с какими инициативами он не приезжает, у него нет никаких предложений в отношении урегулирования конфликтов", - заявил Залкалиани журналистам, назвав подобные слухи "спекуляцией".

По словам министра, визит президента Германии был давно запланирован. "Это решение было принято еще во время визита президента Грузии в Германию", - уточнил он.

Накануне в администрации президента Грузии сообщили, что Штайнмайер 6-8 октября посетит с визитом республики.

По данным администрации, президент Германии встретится с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

Запланирована встреча президента Германии с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, КОНФЛИКТЫ, ШТАЙНМАЙЕР


Похожие новости


Грузинский премьер рассчитывает на прогресс в урегулировании проблем между РФ и Грузией после министерской встречи в Нью-Йорке Баку и Тбилиси заинтересованы в скорейшем завершении работ по делимитации границы – глава МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции в октябре в Тбилиси обсудят трехстороннюю повестку Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана Азербайджан готов в ближайшее время завершить процесс делимитации границы с Грузией – МИД Баку и Тбилиси нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов по делимитации госграницы - МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]