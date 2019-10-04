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СНГ 04.10.2019 11:44

Министр образования Украины заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения

Министр образования и науки Анна Новосад констатирует, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

"Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения (...) А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить", - сказала Новосад в эфире телеканала "Прямой".

Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучаться на украинском языке, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке. "Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", - добавила Новосад.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ШКОЛЫ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]