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СНГ 04.10.2019 11:57

Токаев и Путин подтвердили планы по проведению переговоров по Сирии в "астанинском формате" - глава МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи обсуждали проведение переговоров в "астанинском формате" по ситуации в Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

"Да, как вы знаете, вчера наш президент был на Валдайском форуме. Очень хорошо форум прошёл, он выступил там. Была встреча с президентом Путиным отдельно. В целом, как бы подтверждается, что астанинский процесс будет продолжаться, и, как вы знаете, на октябрь планировались (переговоры - ИФ-К), но конкретных дат нет", - сказал Тлеуберди в пятницу.

30 сентября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Нур-Султане в ближайшее время.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]