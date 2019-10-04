Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи обсуждали проведение переговоров в "астанинском формате" по ситуации в Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.
"Да, как вы знаете, вчера наш президент был на Валдайском форуме. Очень хорошо форум прошёл, он выступил там. Была встреча с президентом Путиным отдельно. В целом, как бы подтверждается, что астанинский процесс будет продолжаться, и, как вы знаете, на октябрь планировались (переговоры - ИФ-К), но конкретных дат нет", - сказал Тлеуберди в пятницу.
30 сентября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Нур-Султане в ближайшее время.
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