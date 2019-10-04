Демонстранты в Гонконге протестуют против планов властей запретить носить им маски

Жители Гонконга в пятницу вышли на улицы, чтобы выразить недовольство планами администрации ввести запрет на ношение масок во время акций протестов, сообщает агентство Associated Press.

В центре Гонконга собрались тысячи человек в масках. Они скандировали лозунги за расширение демократии, а также критиковали планы руководства Гонконга. Среди лозунгов: "Ношение маски на лице - это не преступление".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам ранее заявила, что проведет в пятницу пресс-конференцию. По данным местных СМИ, она объявит о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий в рамках постановления о чрезвычайном положении.

Такой шаг со стороны руководства Гонконга последует после того, как ранее на этой неделе в ходе протестов получил ранение молодой человек. Позднее этому участнику демонстрации предъявили обвинения в нападении на полицейских.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.