Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.10.2019 12:18

Демонстранты в Гонконге протестуют против планов властей запретить носить им маски

Жители Гонконга в пятницу вышли на улицы, чтобы выразить недовольство планами администрации ввести запрет на ношение масок во время акций протестов, сообщает агентство Associated Press.

В центре Гонконга собрались тысячи человек в масках. Они скандировали лозунги за расширение демократии, а также критиковали планы руководства Гонконга. Среди лозунгов: "Ношение маски на лице - это не преступление".

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам ранее заявила, что проведет в пятницу пресс-конференцию. По данным местных СМИ, она объявит о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий в рамках постановления о чрезвычайном положении.

Такой шаг со стороны руководства Гонконга последует после того, как ранее на этой неделе в ходе протестов получил ранение молодой человек. Позднее этому участнику демонстрации предъявили обвинения в нападении на полицейских.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, МАСКИ, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Си Цзиньпин заявил о намерении придерживаться принципа "одна страна, две системы" во внутренней политике Китая В Гонконге в очередной раз прошли протесты Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста Полицейские Гонконга разогнали несанкционированную акцию слезоточивым газом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]