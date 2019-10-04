Претенденты на полет в космос из Индии прибудут до конца года в ЦПК - Роскосмос

Специалисты российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) начали отбор кандидатов в астронавты из Индии для полёта на корабле этой страны, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.
"Отбор уже идёт, формируется команда, которая будет дальше работать в Центре подготовки космонавтов", - сказал Крикалёв.
На вопрос о том, когда кандидаты прибудут для прохождения подготовки в ЦПК он ответил: "До конца года".
Исполнительный директор Роскосмос по пилотируемым программам отметил, что индийская сторона строит очень серьёзные планы по освоению космического пространства.
"Они будут строить свой корабль, но просят оказать помощь, в том числе в подготовке космонавтов для полёта на их корабле. На эту тему прошли переговоры и несколько человек должны были быть отобраны и начать подготовку, но я так понимаю, что в первом цикле отбора отобрали меньше, чем хотели", - отметил Крикалёв.
Он сообщил также, что в будущем Роскосмос может провести переговоры с Индией по вопросу обучения специалистов по подготовке людей к работе в космосе.
"Это возможно, но пока серьезных разговоров на эту тему не было, это вопрос переговоров", - сказал Крикалёв.
Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов заявлял в интервью "Интерфаксу", что российские специалисты могут оказать помощь в развитии программы пилотируемой космонавтики Индии.
"Уверен, что без международной кооперации в области дальнейшего освоения космоса не обойтись. Один из примеров - космическая пилотируемая программа Индии. В настоящий момент обсуждается участие российских специалистов в этом проекте в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов ("гаганавтов")", - сказал Лоскутов 18 июня.
"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.
Первым гражданином Индии, отправившимся в космос, стал Ракеш Шарма, который совершил полет на советском корабле "Союз-Т11" длительностью восемь дней в апреле 1984 года.
Мэрия Баку санкционировала проведение пикета оппозиции перед зданием городской администрации
Баку отслеживает вопрос привлечения к ответственности лиц, причастных к провокации на футбольном матче между «Дюделанжем» и «Карабахом»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным - глава Wintershall Dea
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября - Шефчович
Wood Mining South Africa займется проектированием полевых работ на месторождении полиметаллических Филизчай
Apple увеличит выпуск iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса - СМИ
Минтруда Азербайджана с начала 2019г трудоустроило более 1,7 тыс. граждан с инвалидностью - Бабаев
Баку и Вильнюс планируют развивать сотрудничество в области соцзащиты
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго