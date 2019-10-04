НБКО Азербайджана за 20 лет оказали населению кредитных услуг на 4 млрд манатов - AMFA

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана за последние 20 лет оказали населению кредитных услуг на сумму около 4 млрд манатов, заявил член правления Ассоциации микрофинансирования (AMFA) Сулейман Кяляшов.
"Микрофинансирование является одним из важнейших инструментов для рынка. Хочу отметить, что за последние годы НБКО Азербайджана оказали населению кредитные услуги на сумму около 4 млрд манатов", - сказал Кяляшов в пятницу на VI ярмарке инвесторов, посвященной развитию микрофинансирования в Азербайджане.
Кяляшов добавил, что непосредственно этими средствами воспользовались 500 тыс. человек, но косвенно они послужили около 2 млн граждан Азербайджана.
А.Мамедов
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