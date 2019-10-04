Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром.
"Пятеро погибших", - сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в соцсети Facebook.
В Главном управлении ГСЧС во Львовской области подтверждают эту информацию. "Спасатели деблокировали трех пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов. В результате падения самолета пять человек погибли", - сообщается на сайте облуправления ведомства.
Мэр Львова Андрей Садовой также сообщает о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии.
"Сейчас на месте аварии. Двух пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. Пять погибших", - написал он в Facebook.
Ранее ГСЧС сообщала о трех погибших в результате аварии, трех пострадавших, судьба еще двух находившихся на борту человек была неизвестна.
Как сообщалось, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.
Как сообщил Криклий, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее. В итоге самолет приземлился на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома.
Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку.
В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.
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