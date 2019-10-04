Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.10.2019 11:29

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром.

"Пятеро погибших", - сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в соцсети Facebook.

В Главном управлении ГСЧС во Львовской области подтверждают эту информацию. "Спасатели деблокировали трех пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов. В результате падения самолета пять человек погибли", - сообщается на сайте облуправления ведомства.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщает о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии.

"Сейчас на месте аварии. Двух пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. Пять погибших", - написал он в Facebook.

Ранее ГСЧС сообщала о трех погибших в результате аварии, трех пострадавших, судьба еще двух находившихся на борту человек была неизвестна.

Как сообщалось, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

Как сообщил Криклий, аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что в самолете закончилось горючее. В итоге самолет приземлился на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту "Львов" на дозаправку.

В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Порошенко одобрил продление соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 Сбивший лайнер Malaysia Airlines в Донбассе "Бук" доставили из РФ - доклад СБ ООН обсудит обстоятельства крушения малазийского "Боинга" на востоке Украины Международные эксперты приступили к поисковым работам на месте крушения малазийского "Боинга" в Донецкой области Украины - ОБСЕ Главы МИД стран ШОС выступают за независимое расследование крушения Боинга на Украине Россия сделает все, чтобы представить общественности объективную картину катастрофы малазийского "Боинга" - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]