ЦБ Индии снизил ставку в пятый раз в этом году - до минимума за 9 лет

Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в пятницу снизил ключевую процентную ставку (РЕПО) в пятый раз с начала текущего года для поддержания экономического роста в стране.

Она была уменьшена до 5,15% годовых с 5,4% годовых. Это самый низкий показатель с 2010 года.

Рост индийского ВВП в апреле-июне замедлился до 5%, что стало наихудшим показателем за последние шесть лет. Это обусловлено снижением расходов как потребителей, так и компаний.