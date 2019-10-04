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Финансы 04.10.2019 11:33

ЦБ Индии снизил ставку в пятый раз в этом году - до минимума за 9 лет

Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в пятницу снизил ключевую процентную ставку (РЕПО) в пятый раз с начала текущего года для поддержания экономического роста в стране.

Она была уменьшена до 5,15% годовых с 5,4% годовых. Это самый низкий показатель с 2010 года.

Рост индийского ВВП в апреле-июне замедлился до 5%, что стало наихудшим показателем за последние шесть лет. Это обусловлено снижением расходов как потребителей, так и компаний.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЦБ, СТАВКА, ЭКОНОМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]